Дожди и туман: какой будет погода в ЗКО на День республики

«Казгидромет» представил прогноз погоды на западе Казахстана 25 октября.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается от +8 до +13 градусов. На западе, севере и востоке области пройдут дожди, а утром будет туман. Ночью: от +2 до +7, дождь и туман сохранятся на западе, севере и востоке области. Ветер усилится до 14 м/с.

В Актюбинской области днем температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. Дожди ожидаются на севере и востоке области, а утром на западе, севере и востоке также возможен туман. Ночью: +3–8, дожди продолжатся на севере и востоке, а на западе, севере и востоке вновь будет туман. Скорость ветра - 9-14 м/с.

В Атырауской области днем - от +10 до +15 градусов, с дождем на западе, севере и востоке области. Ночью температура опустится до +3–8, дожди и туман также ожидаются на западе, севере и востоке. Скорость ветра - 9-14 м/с.

В Мангистауской области днем - от +11 до +16 градусов, дождь пройдет на западе и севере области. Ночью температура составит от +8 до +13, дождь и туман сохранятся на западе и севере. Ветер с порывами на западе и севере до 15-20 м/с.