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Социум

Дожди и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде в ЗКО на 10 октября

РГП Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана в четверг, 10 октября.
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Дожди и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде в ЗКО на 10 октября

РГП Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана в четверг, 10 октября.

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем +18+20 тепла, ночью +5+7, ветер до 14 метров в секунду.

В Атырауской области – переменная облачность, без осадков. Днем +21+23 градуса, ночью +10+12, ветер до 14 метров в секунду.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь. Днем +18+20 тепла, ночью +6+8 градусов, ветер до 7 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность, дождь. Днем +21+23 градуса, ночью +9+11, ветер до 14 метров в секунду.

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