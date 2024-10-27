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Дожди прогнозируют в ЗКО 28 октября

Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.
Арайлым Усербаева
Дожди прогнозируют в ЗКО 28 октября

По данным РГП "Казгидромет", 28 октября днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью +2.

Жителей Атырау ожидает облачная погода без осадков. Днем +10 градусов, ночью +4. 

28 октября в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер северный, северо-западный ночью на севере-востоке, в центре области до семи метров в секунду. Днем +5 градусов, ночью +1.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный, западный на северо-востоке области 14 м/с. Днем +12 градусов, ночью +7. 

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