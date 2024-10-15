Дожди и туман ожидаются на западе Казахстана 16 октября

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Утром на возможен туман.

"Казгидромет" представил прогноз погоды на западе Казахстана 16 октября.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Утром на возможен туман. Днем +7+12 градусов, ночью -4+1, на юге области +4 градуса. Скорость ветра: 9-14 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Днем +6+11 градусов, ночью -4-9, на юго-востоке -1, ветер с порывами до 12 м/с.

В Атырауской области малооблачно, без осадков, но возможен туман на западе и юге. Днем +9+14, ночью +1+6 градусов, на востоке -2. Скорость ветра: 9-14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Днем +13+18 градусов, на севере +10. Ночью +2+7, на северо-востоке -2 градуса. Ветер усилится до 14 м/с.