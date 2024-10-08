Дождливая погода ожидает жителей западного Казахстана 9 октября

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем +20+22 градуса тепла, ночью +7+9, ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем +20+22 градуса тепла, ночью +7+9, ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В Атырауской области – переменная облачность, дождь. Днем +23+25 градусов, ночью +10+12, ветер усилится до 14 метров в секунду.

В Актюбинской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем +23+25, ночью +6+8, ветер до 10 метров в секунду.

В Мангистауской области – переменная облачность. Днем дождь, +24+26 градусов, ночью +10+12, осадков не ожидается.