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Социум

Дождливая погода ожидает жителей западного Казахстана 9 октября

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем +20+22 градуса тепла, ночью +7+9, ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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Дождливая погода ожидает жителей западного Казахстана 9 октября

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем +20+22 градуса тепла, ночью +7+9, ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В Атырауской области – переменная облачность, дождь. Днем +23+25 градусов, ночью +10+12, ветер усилится до 14 метров в секунду.

В Актюбинской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем +23+25, ночью +6+8, ветер до 10 метров в секунду.

В Мангистауской области – переменная облачность. Днем дождь, +24+26 градусов, ночью +10+12, осадков не ожидается.

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