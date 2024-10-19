Дождливая погода ожидается в ЗКО 20 октября

По данным РГП «Казгидромет», на большей части западного Казахстана 20 октября ожидаются дожди.
- В Уральске пройдёт дождь. Днём температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7..+9 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
- В Атырау ожидается переменная облачность. Днём +10..+12 градусов, ночью +5..+7 градусов.
- В Актобе синоптики обещают дождь. Днём температура воздуха поднимется до +10..+12 градусов, ночью опустится до +5..+7 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
- В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометров покажут +13..+15 градусов, ночью +6..+8 градусов.