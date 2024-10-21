Дождливую погоду прогнозируют синоптики на западе Казахстана 22 октября

"Казгидромет" представил прогноз погоды на 22 октября.

В Западно-Казахстанской области днём температура будет колебаться в пределах +8+13 градусов, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +1+6 °C, при этом на юге области возможен дождь. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Актюбинской области в течение дня температура составит +5+10 градусов. На севере, востоке и юге области прогнозируются дожди, а утром в западной и северной части возможен туман. Ночью температура опустится до 0+5 °C, на западе и севере до -3. Здесь также ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед, а в западной и северной частях — туман. Скорость ветра составит 9-14 м/с, на севере и востоке — 15-20 м/с.

В Атырауской области днём температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов, на юге и востоке области возможны дожди. Ночью температура понизится до +1+6 градусов, дожди продолжатся на юге и востоке. Скорость ветра составит 9-14 м/с, на юге и востоке — 15-20 м/с.

В Мангистауской области в течение дня ожидается температура +11+16 градусов, с дождем и грозами на западе, севере и востоке области. Ночью температура останется в пределах +1+6, с продолжением дождей и гроз. Скорость ветра составит 9-14 м/с, на западе и севере — 15-20 м/с.