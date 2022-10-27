Драка нетрезвых мужчин в Атырау попала на видео

Мужчины подрались на вокзале. Скриншот с видео По информации департамента полиции Атырауской области, 26 октября в 1:05 перед вокзалом дрались двое мужчин. Их заметили через систему видеонаблюдения. На место сразу же направили наряд. - Выяснилось, что подравшиеся 28 и 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчин составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), - пояснили в ведомстве. По решению суда 29-летнего оштрафовали на 15 тысяч тенге, второго арестовали на двое суток. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Po