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Происшествия

Драка нетрезвых мужчин в Атырау попала на видео

Мужчины подрались на вокзале. Скриншот с видео По информации департамента полиции Атырауской области, 26 октября в 1:05 перед вокзалом дрались двое мужчин. Их заметили через систему видеонаблюдения. На место сразу же направили наряд. - Выяснилось, что подравшиеся 28 и 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчин составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), - пояснили в ведомстве. По решению суда 29-летнего оштрафовали на 15 тысяч тенге, второго арестовали на двое суток. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Po
Кристина Кобина
Драка нетрезвых мужчин в Атырау попала на видео
Мужчины подрались на вокзале.
Дерущиеся мужчины попали на видео в Атырау
Дерущиеся мужчины попали на видео в Атырау
Скриншот с видео По информации департамента полиции Атырауской области, 26 октября в 1:05 перед вокзалом дрались двое мужчин. Их заметили через систему видеонаблюдения. На место сразу же направили наряд.
- Выяснилось, что подравшиеся 28 и 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчин составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), - пояснили в ведомстве.
По решению суда 29-летнего оштрафовали на 15 тысяч тенге, второго арестовали на двое суток.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Police Atyrau🇰🇿 (@police.atyrau)

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драка

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