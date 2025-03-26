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Происшествия Социум

Драка в районном акимате ЗКО: пострадавший 10 дней находится в реанимации

Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.
Арайлым Усербаева
Драка в районном акимате ЗКО: пострадавший 10 дней находится в реанимации

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района. 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.

Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию. 

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Между тем, в департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО поспешили сообщить, что по предварительной информации, участники драки не являются государственными служащими. 

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