Драка в районном акимате ЗКО: пострадавший 10 дней находится в реанимации

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района. 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.

Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.

Между тем, в департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО поспешили сообщить, что по предварительной информации, участники драки не являются государственными служащими.