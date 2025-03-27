Дроны Казахтелекома помогают отслеживать паводки в СКО

Этот проект ранее был презентован премьер-министру Олжасу Бектенову, а сегодня состоялся его официальный старт с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.

Этот проект ранее был презентован премьер-министру Олжасу Бектенову, а сегодня состоялся его официальный старт с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.

В проекте задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов, оснащенных автоматической системой подзарядки и тепловизорами. Они в реальном времени отслеживают уровень воды в реках и мгновенно передают данные в ситуационный центр при акимате СКО, где информация анализируется и используется для оперативного принятия решений. Основные точки мониторинга включают:

Сергеевское водохранилище;

реки Шагалалы и Тоқсан би;

мост Новоникольское;

районы Заречный, Кожевенный и другие потенциально опасные участки.

Использование дронов значительно повышает точность прогнозирования паводков, что также улучшает оперативность и сокращает необходимость использования дорогостоящих вертолетов.

– У каждого дрона своя миссия. Дроны могут работать удаленно. Оператор может запускать дроны как из Петропавловска, так и из районов. Мониторинг проводится днем и ночью. В планах предоставлять не только фото и видео, но и аналитическую информацию, – сказал директор Департамента инфраструктурных решений дивизиона цифрового бизнеса АО "Казахтелеком" Арман Искаков.

Благодаря проекту "Единая инфраструктура дронов" минимизируются риски для жителей СКО, а власти и экстренные службы получают надежный инструмент для эффективного реагирования на паводки и другие чрезвычайные ситуации.