ДТП произошло на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Канай. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в 7.24 на пульт связи пожарной части Бурлинского района поступило сообщение о том, что горит "Газель". - В результате столкновения произошло возгорание "Газели". В тушении было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате ДТП погибли два человека и трое пострадали, - рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что тела погибших из легкового авто извлекали спасатели. Погибшими оказались водитель и пассажир "Лады". Трое пострадавших находятся в ЦРБ Бурлинского района. Подробности выясняются.