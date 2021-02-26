Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль возле поселка Чапаево, следующий патруль ждал авто возле села Тайпак, однако водитель не доехал по населенного пункта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) Сегодня, 26 февраля в департаменте полиции ЗКО был организован брифинг, где и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал подробности ДТП на трассе Уральск-Атырау, где погибли четыре человека. - 26 февраля в 02.50 поступило сообщение, о том что возле поселка Атамекен Акжайыкского района на 259 километре лоб в лоб столкнулись два автомобиля "Тойота Камри", один автомобиль ехал со стороны Атырау, другой со стороны Уральска. В 00.00 были закрыты все трассы в связи с ухудшением погодных условий: была метель и сильный ветер. Столкнувшиеся автомобили успели выехать на трассу до закрытия. Однако один из них был остановлен возле поселка Чапаево Акжайыкского района, но водитель не подчинился требованиям и продолжил движение дальше. Наши сотрудники попытались догнать авто, затем о данном факте было сообщено в Тайпакский отдел полиции, чтобы авто задержали на следующем посту, но автомобиль не доехал - произошло ДТП, - рассказал подробности произошедшего Жанболат Жаншин. Также он отметил, что в первую очередь причина ДТП - это недисциплинированность водителей. Жанболат Жаншин пояснил, когда трассы закрываются, участковые инспекторы закрывают выезд из поселков, чтобы из них не выехали местные жители. Республиканскую трассу обслуживает батальон дорожной патрульной полиции ЗКО. - Сейчас мы проводим анализ трассы. После этих ДТП поставим дополнительно еще два экипажа дорожно-патрульной полиции, такие меры будем принимать в связи участившимися авариями. В прошлом году департаментом полиции было выдано 30 представлений на должностных лиц "Казахавтодора" за ненадлежащее содержание дорог. В этом году выдали уже 8 предписаний, из них два не выполнено. Теперь на руководителя "Казахавтодор" подали в суд. В данный момент не чистятся обочины, местами есть гололед, - сказал Жанболат Жаншин. К тому же и.о. начальника ДП ЗКО рассказал, что в 2022 году намечается реконструкция дороги от Атырау до села Чапаево Акжайыкского района, ее должны расширить. Готовится ПСД, дорогу планируют сделать с отбойником по центру. Жанболат Жаншин заявил, что трасса Уральск-Атырау является одной из самых аварийных и опасных дорог. К слову, только на трассе Уральск-Атырау за прошлый год произошло 20 ДТП, где погибли 8 человек, однако за два месяца этого года произошло уже 7 ДТП, в которых погибли 11 человек. Стоит отметить, что при столкновении двух автомобилей "Тойота Камри" помимо четырех погибших, пострадали шесть человек, которые были доставлены в Акжайыкскую районную больницу. - Перелом лобных костей получили 35-летний и 52-летний мужчины из Уральска. 34-летний житель Атырау поступил в больницу с переломом ребер. Еще один 34-летний мужчина получил множественные ссадины лица и грудной клетки. А также 34-летний мужчина и 30-летний мужчина из Уральска поступили со ссадинами лица, - рассказали в облздраве. Также стало известно, что в ДТП погибли 33-летний житель села Бостандык Казталовского района, 48-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района, 38-летний житель города Петропавловск, личность еще одного погибшего пока не установлена. Необходимо отметить, что 22 февраля на этой же трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак, ему была проведена сложная 10-часовая операция. Чуть позже здесь же произошли еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты) погиб водитель легкового авто.

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