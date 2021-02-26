Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль возле поселка Чапаево, следующий патруль ждал авто возле села Тайпак, однако водитель не доехал по населенного пункта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 26 февраля в департаменте полиции ЗКО был организован брифинг, где и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал подробности ДТП на трассе Уральск-Атырау, где погибли четыре человека.
- 26 февраля в 02.50 поступило сообщение, о том что возле поселка Атамекен Акжайыкского района на 259 километре лоб в лоб столкнулись
два автомобиля "Тойота Камри", один автомобиль ехал со стороны Атырау, другой со стороны Уральска. В 00.00 были закрыты все трассы в связи с ухудшением погодных условий: была метель и сильный ветер. Столкнувшиеся автомобили успели выехать на трассу до закрытия. Однако один из них был остановлен возле поселка Чапаево Акжайыкского района, но водитель не подчинился требованиям и продолжил движение дальше. Наши сотрудники попытались догнать авто, затем о данном факте было сообщено в Тайпакский отдел полиции, чтобы авто задержали на следующем посту, но автомобиль не доехал - произошло ДТП, - рассказал подробности произошедшего Жанболат Жаншин.
Также он отметил, что в первую очередь причина ДТП - это недисциплинированность водителей.
Жанболат Жаншин пояснил, когда трассы закрываются, участковые инспекторы закрывают выезд из поселков, чтобы из них не выехали местные жители. Республиканскую трассу обслуживает батальон дорожной патрульной полиции ЗКО.
- Сейчас мы проводим анализ трассы. После этих ДТП поставим дополнительно еще два экипажа дорожно-патрульной полиции, такие меры будем принимать в связи участившимися авариями. В прошлом году департаментом полиции было выдано 30 представлений на должностных лиц "Казахавтодора" за ненадлежащее содержание дорог. В этом году выдали уже 8 предписаний, из них два не выполнено. Теперь на руководителя "Казахавтодор" подали в суд. В данный момент не чистятся обочины, местами есть гололед, - сказал Жанболат Жаншин.
К тому же и.о. начальника ДП ЗКО рассказал, что в 2022 году намечается реконструкция дороги от Атырау до села Чапаево Акжайыкского района, ее должны расширить. Готовится ПСД, дорогу планируют сделать с отбойником по центру.
Жанболат Жаншин заявил, что трасса Уральск-Атырау является одной из самых аварийных и опасных дорог.
К слову, только на трассе Уральск-Атырау за прошлый год произошло 20 ДТП, где погибли 8 человек, однако за два месяца этого года произошло уже 7 ДТП, в которых погибли 11 человек.
Стоит отметить, что при столкновении двух автомобилей "Тойота Камри" помимо четырех погибших, пострадали шесть человек, которые были доставлены в Акжайыкскую районную больницу.
- Перелом лобных костей получили 35-летний и 52-летний мужчины из Уральска. 34-летний житель Атырау поступил в больницу с переломом ребер. Еще один 34-летний мужчина получил множественные ссадины лица и грудной клетки. А также 34-летний мужчина и 30-летний мужчина из Уральска поступили со ссадинами лица, - рассказали в облздраве.
Также стало известно, что в ДТП погибли 33-летний житель села Бостандык Казталовского района, 48-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района, 38-летний житель города Петропавловск, личность еще одного погибшего пока не установлена.
Необходимо отметить, что 22 февраля на этой же трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек
- это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак, ему была проведена сложная 10-часовая
операция. Чуть позже здесь же произошли еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты) погиб водитель легкового авто.
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Фото предоставлено ДЧС ЗКО
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