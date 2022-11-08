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Социум

ДТП с двумя автобусами в Алматы: медики рассказали о состоянии пострадавших

Среди пострадавших есть ребёнок. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что на место ДТП приехали девять бригад неотложки. За помощью к медикам обратился 21 человек. - В городскую клиническую больницу №4 доставили шесть пострадавших, все госпитализированы. В Центральную городскую клиническую больницу (12-ая) поступило семь человек, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. В Больницу скорой медицинской помощи семь поступлений: двое госпитализированы, пять человек о
Дана Рахметова
ДТП с двумя автобусами в Алматы: медики рассказали о состоянии пострадавших
Среди пострадавших есть ребёнок.
Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице
Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что на место ДТП приехали девять бригад неотложки. За помощью к медикам обратился 21 человек. - В городскую клиническую больницу №4 доставили шесть пострадавших, все госпитализированы. В Центральную городскую клиническую больницу (12-ая) поступило семь человек, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. В Больницу скорой медицинской помощи семь поступлений: двое госпитализированы, пять человек отправлены на амбулаторное лечение, - рассказали в ведомстве. Один ребёнок 2013 года поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины и раны лобной области и носа. Маленький пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Видео столкновения появилось в сети. На кадрах видно, что один автобус въезжает на скорости в бок другого. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы автобус

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