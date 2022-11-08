ДТП с двумя автобусами в Алматы: медики рассказали о состоянии пострадавших

Среди пострадавших есть ребёнок. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что на место ДТП приехали девять бригад неотложки. За помощью к медикам обратился 21 человек. - В городскую клиническую больницу №4 доставили шесть пострадавших, все госпитализированы. В Центральную городскую клиническую больницу (12-ая) поступило семь человек, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. В Больницу скорой медицинской помощи семь поступлений: двое госпитализированы, пять человек о