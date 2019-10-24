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Происшествия Социум

ДТП стали основной причиной смертности на производстве в ЗКО

Три человека погибли в этом году в ДТП, находясь на работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Азамат Айтуев 23 октября в ходе брифинга в региональной службе коммуникации ЗКО руководитель управления по инспекции труда Азамат Айтуев рассказал, что в этом году зарегистрировано 37 несчастных случаев, связанных с производством, в том числе 6 групповых. - В них пострадали 44 работника, четверо из-них погибли, остальные получили тяжелые травмы. Средний возраст пострадавших 41-43 года, - отметил Азамат Айтуев. Руководитель управления по инспекции труда пояснил, что инспекция на системной осн
Кристина Кобина
ДТП стали основной причиной смертности на производстве в ЗКО
Три человека погибли в этом году в ДТП, находясь на работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Азамат Айтуев 23 октября в ходе брифинга в региональной службе коммуникации ЗКО руководитель управления по инспекции труда Азамат Айтуев рассказал, что в этом году зарегистрировано 37 несчастных случаев, связанных с производством, в том числе 6 групповых. - В них пострадали 44 работника, четверо из-них погибли, остальные получили тяжелые травмы. Средний возраст пострадавших 41-43 года, - отметил Азамат Айтуев. Руководитель управления по инспекции труда пояснил, что инспекция на системной основе проводит анализ причин производственного травматизма и принимает необходимые меры по их профилактике. - Производственный травматизм в сравнении с прошлым годом остается на одном уровне. Основными причинами производственного травматизма в этом году явились дорожно-транспортные происшествия. Так, из 4 смертельных случаев 3 погибли в дорожно-транспортных происшествиях, из общего количества пострадавших 11 получили тяжелые производственные травмы в результате ДТП. По результатам проведенного анализа в адрес департамента полиции ЗКО направлено информационное письмо для принятия соответствующих мер, - рассказал Азамат Айтуев. Стоит отметить, что в целом основными причинами, чаще всего приводящими к несчастным случаям на производстве, являются грубая неосторожность пострадавшего, нарушение правил безопасности и охраны труда, нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства работ, выражающихся в недостатках в обучение безопасным приемам труда, формальный подход к аттестациям рабочих мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
травматизм

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