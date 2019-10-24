ДТП стали основной причиной смертности на производстве в ЗКО

Три человека погибли в этом году в ДТП, находясь на работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Азамат Айтуев 23 октября в ходе брифинга в региональной службе коммуникации ЗКО руководитель управления по инспекции труда Азамат Айтуев рассказал, что в этом году зарегистрировано 37 несчастных случаев, связанных с производством, в том числе 6 групповых. - В них пострадали 44 работника, четверо из-них погибли, остальные получили тяжелые травмы. Средний возраст пострадавших 41-43 года, - отметил Азамат Айтуев. Руководитель управления по инспекции труда пояснил, что инспекция на системной осн