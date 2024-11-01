ДТП в центре Уральска: врачи рассказали о состоянии пяти пострадавших

Авария произошла на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang.

По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang. В результате ДТП пострадали пятеро человек, из них трое малолетних детей.

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что пострадавший 56-летний мужчина проходит обследование на уровне приёмного покоя. 63-летняя женщина находится в реанимации, её состояние врачи оценивают, как тяжелое. Их доставили в Областную многопрофильную больницу.

Пострадавшим детям: двухлетнему мальчику, трёхлетней девочке и пятилетнему мальчику назначили амбулаторное лечение после обследования в детской многопрофильной больнице.

К слову, по данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, за девять месяцев этого года в Казахстане зарегистрировано 19 302 дорожно-транспортных происшествия.