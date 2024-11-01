Трое детей пострадали в ДТП в центре Уральска

Авария произошла на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang L7.

По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang.

— В результате ДТП в травмпункт Областной больницы доставили водителя и пассажирку Renault Duster, а также трёх малолетних пассажиров с Lixiang, — пояснили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции. В управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить о состоянии пострадавших позже.

Напомним, по данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 19 302 дорожно-транспортных происшествия. Наиболее частые виновники - это водители легковых автомобилей, пешеходы, водители мопедов, автобусов, грузовиков, малых электрических транспортных средств, велосипедисты и водители электросамокатов.

Основными причинами ДТП являются - несоблюдение правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения, превышение скорости, нарушение правил безопасности дорожного движения и проезда перекрёстков или пересечения проезжей части дороги.