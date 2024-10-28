За что и на какое время лишают водительских прав в Казахстане

По данным МВД Казахстана, за девять месяцев 2024 года 22 752 человека лишились водительских прав, сообщает Tengri Auto.
Есть несколько видов нарушений, за которые автоматически отбирают право водить машину. К ним относятся:
- использование поддельных номерных знаков (статья 590, часть 4 КоАП) – управление автомобилем с фальшивыми или поддельными регистрационными номерами, а также использование средств, скрывающих их или изменяющих;
- выезд на встречную полосу (статья 596, часть 3), если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом;
- создание аварийной ситуации (статья 606, часть 2), если водитель повторно в течение года создает аварийную обстановку на дороге;
- нарушение правил переезда через железнодорожные пути (статья 607, часть 2) - при повторном нарушении правил проезда железнодорожных переездов в течение года;
- управление в состоянии опьянения (статья 608, часть 1, 3-1) – нахождение за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии;
- отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 613, части 4, 5) – отказ выполнить законное требование сотрудника полиции пройти тест на алкогольное или наркотическое опьянение.
Некоторые случаи лишения прав принимаются по решению суда:
- выезд на встречную полосу – несмотря на то, что за это нарушение лишают прав в обязательном порядке, срок может зависеть от решения суда;
- создание аварийной обстановки и повторные нарушения – суд учитывает обстоятельства дела и наличие предыдущих правонарушений, что влияет на срок лишения прав;
- повреждение имущества в результате аварии (статья 610 часть 1) – если ДТП приводит к материальному ущербу, водитель также может лишиться прав на срок до шести месяцев.
По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 19 302 дорожно-транспортных происшествия. Наиболее частые виновники - это водители легковых автомобилей, пешеходы, водители мопедов, автобусов, грузовиков, малых электрических транспортных средств, велосипедисты и водители электросамокатов.
Основными причинами ДТП являются - несоблюдение правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения, превышение скорости, нарушение правил безопасности дорожного движения и проезда перекрёстков или пересечения проезжей части дороги.
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