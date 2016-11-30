Дурдом в организации дорожного движения продолжается

Дурдом в организации дорожного движения- это не новость, это , к великому нашему сожалению, наши реалии. Свежий пример - установка светофора на пересечении улиц Петровского и Евразии на Универмаге. К постоянным пробкам на участке дороги по ул.Петровского в этом районе, из за вечно припаркованных на обочине прямо под знаком "Остановка запрещена", автомобилей посетителей Универмага мы все уже давно привыкли. Как привыкли и к полному бездействию в отношении этого наших доблестных "гайцов" , появляющихся там редкими наездами, но вот теперь, какая-то яйцеголовая голова своей тупой инициативой, добавила всем нам новой головной боли, установив на пересечении этих улиц светофорный объект, мигом внеся "непонятки и сумятицу" и в без того непростую задачу выезда с Петровского на Евразию. Благими намерениями выстлан путь в ад - эта народная мудрость, как нельзя лучше подходит для описания сложившейся ситуации. Поясню. Установка полноценного светофорного объекта мигом превратила обычный перекрёсток с ясными и понятными приоритетами главенства в регулируемый, полноценный, Т - образный перекрёсток равнозначных дорог. При этом совершенно непонятным стала организация проезда по нему в части возможности или НЕвозможности( по прежнему, несмотря на установку светофора) беспрепятственного выезда на него с Петровского с поворотом НАЛЕВО по Евразии в сторону 8ой школы. Прежде , подобный маневр был запрещён дорожной разметкой на Евразии. Но теперь, если перекрёсток превратился во вполне себе регулируемый, логически следовало бы предположить, что эти ограничения должны быть сняты .... или на выезде с Петровского должен был бы быть установлен дорожный знак с указанием разрешённых направлений движения - к примеру запрещающий , как прежде, поворот налево...или наоборот, разгружающий перекрёсток знак с РАЗРЕШЕНИЕМ движения, и направо, и налево....но там ни чего нет ...и водители прут с него кто куда хочет исходя из меры своей наглости и испорченности. Кто на что горазд. К тому же, устроители этого бардака, утверждая план установки светофора, сове5ршенно не озаботились явным несоответствием места расположения опоры объекта со стороны выезда с улицы Петровского и воткнули его "дальше" (глубже в сторону пересечения) чем установленный тут же ранее знак "Пешеходный переход" . Таким образом, "пешеходы" прут нескончаемым потоком перед пробкой из автомобилей , несмотря на то, что водителям, выезжающим с Петровского уже горит "зелёный" свет - пешеходный переход-то установлен ДО СВЕТОФОРА , а выезд и остановка на зебре ЗАПРЕЩЕНЫ. Вот и складывается ситуация, когда оба потока машин , и на Евразии, и на Петровского вынуждены тупо стоять - на Евразии, потому, что горит "красный" . а со стороны Петровского, потому, что хоть и горит "зелёный" но по пешеходному переходу , тупо не перенесённому ЗА СВЕТОФОРНЫЙ объект, ближе к перекрёстку, нескончаемой вереницей прут пешеходы. Что же мы получили в результате этого тупизма с подобной установкой светофора? А получили мы ещё более сложную ситуацию на перекрёстке, вынуждающие водителей или тупо прозябать в ожидании момента когда поток пешеходов иссякнет( при том, что в этот момент, по счастливому стечению обстоятельств , ещё и "зелёный" загорится) или ломиться сквозь них, как только им загорится разрешающий сигнал светофора, получая в свой адрес плевки и хамские выкрики обиженных пешеходов. Ну не ДУРДОМ? Это, что за дуболомы сидят в конторе, занимающейся организацией дорожного движения? При том, что по ходу, там дуболомы все, начиная от тех кто придумал и разработал данную схему проезда и заканчивая ГЛАВНЫМ ДУБАКОМ, который УТВЕРДИЛ её, поставив под ней свой драгоценный автограф! Очень хотелось бы знать их должности и фамилии! Именно из за них, трафик в нашем городе с каждым годом всё больше и больше страдает от хронических запоров. Не пора ли уже принять лекарство и радикально "облегчиться" от этих калловых масс в личном составе отделов организации дорожного движения?