Грузовая "Газель" и "Лада Гранта" столкнулись недалеко от поселка Бурлин. От удара легковой автомобиль слетел в кювет, а "Газель" упала на бок и загорелась. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в аварии погибли два человека. На месте работают дознаватели. Другие подробности выясняются.