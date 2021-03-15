Два человека скончались после столкновения легковушки с внедорожником в Актюбинской области

ДТП произошло 12 марта вблизи поселка Кенкияк Темирского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 12 марта в 15.30 часов 54-летний водитель автомашины «Митсубиси», двигаясь из Актобе в направлении поселка Кенкияк, столкнулся с внедорожником. - На 54 километре автодороги Покровка-Жанажол, на скользком участке дороги, его машину занесло, и он выехал на сторону встречного движения, а затем врезался в «Тойоту» под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Митсубиси» от полученных травм скончался на м