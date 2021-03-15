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Социум

Два человека скончались после столкновения легковушки с внедорожником в Актюбинской области

ДТП произошло 12 марта вблизи поселка Кенкияк Темирского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 12 марта в 15.30 часов 54-летний водитель автомашины «Митсубиси», двигаясь из Актобе в направлении поселка Кенкияк, столкнулся с внедорожником. - На 54 километре автодороги Покровка-Жанажол, на скользком участке дороги, его машину занесло, и он выехал на сторону встречного движения, а затем врезался в «Тойоту» под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Митсубиси» от полученных травм скончался на м
Кристина Кобина
Два человека скончались после столкновения легковушки с внедорожником в Актюбинской области
ДТП произошло 12 марта вблизи поселка Кенкияк Темирского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
После столкновения легковушки с внедорожником скончались два человека в Актюбинской области
После столкновения легковушки с внедорожником скончались два человека в Актюбинской области
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 12 марта в 15.30 часов 54-летний водитель автомашины «Митсубиси», двигаясь из Актобе в направлении поселка Кенкияк, столкнулся с внедорожником. - На 54 километре автодороги Покровка-Жанажол, на скользком участке дороги, его машину занесло, и он выехал на сторону встречного движения, а затем врезался в «Тойоту» под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Митсубиси» от полученных травм скончался на месте происшествия, а 52-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в районной больнице поселка Кенкияк. Водитель внедорожника также был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи был отпущен, - сообщили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, по факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Напомним, в этот же день в Актюбинской области по трассе Самара-Шымкент произошло еще одно смертельное ДТП. При столкновении легковушки и большегруза погибли два человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области
ДТП погибли

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