Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит дом, расположенный во втором дачном поселке в садоводческом обществе “Никель” поступил в 13.39. - По прибытию пожарных было установлено, что горит дом площадью 120 квадратных метров, где взорвалось два газовых баллона. В 18.00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - поснили в пресс-службе ведомства. К слову, на месте пожара было задействовано 3 единицы техники и 7 пожарных. Стоит отметить, что в прошлом году было зарегистрировано 4 взрыва газовых баллонов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.