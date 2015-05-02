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Происшествия

Два газовых баллона взорвались в «Газели» в Уральске

Сегодня, 2 мая, в 18.30 во дворе микрорайона "Северо-Восток-2" загорелась грузовая "Газель", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомашина была припаркована недалеко от детской площадки возле гаражей. - Я дома был, вдруг слышу грохот, - рассказал житель дома Мухит. - Окна нашей квартиры выходят на противоположную сторону. Но я выбежал, потому что во дворе стояла моя машина. Она находилась недалеко от горевшей "Газели", я ее отогнал. Автомобиль горел открытым пламенем, в кузове, который был обшит фанерой, находилось три газовых баллона, два из которых взорвались во время пожара. Пожарн
gorod
Два газовых баллона взорвались в «Газели» в Уральске
Сегодня, 2 мая, в 18.30 во дворе микрорайона "Северо-Восток-2" загорелась грузовая "Газель", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_5732
IMG_5732
 Автомашина была припаркована недалеко от детской площадки возле гаражей. - Я дома был, вдруг слышу грохот, - рассказал житель дома Мухит. - Окна нашей квартиры выходят на противоположную сторону. Но я выбежал, потому что во дворе стояла моя машина. Она находилась недалеко от горевшей "Газели", я ее отогнал. Автомобиль горел открытым пламенем, в кузове, который был обшит фанерой, находилось три газовых баллона, два из которых взорвались во время пожара. Пожарные потушили огонь, однако из расположенного рядом гаража повалил дым. Им пришлось вскрыть гараж и тушить возгорание там. К слову, хозяина "Газели" не было дома в момент пожара. На месте работают дознаватели.
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 Видео предоставлено очевидцем Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар автомобиль газовый баллон

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