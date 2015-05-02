Два газовых баллона взорвались в «Газели» в Уральске

Сегодня, 2 мая, в 18.30 во дворе микрорайона "Северо-Восток-2" загорелась грузовая "Газель", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомашина была припаркована недалеко от детской площадки возле гаражей. - Я дома был, вдруг слышу грохот, - рассказал житель дома Мухит. - Окна нашей квартиры выходят на противоположную сторону. Но я выбежал, потому что во дворе стояла моя машина. Она находилась недалеко от горевшей "Газели", я ее отогнал. Автомобиль горел открытым пламенем, в кузове, который был обшит фанерой, находилось три газовых баллона, два из которых взорвались во время пожара. Пожарн