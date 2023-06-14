Два года не могут достроить пожарное депо в ЗКО

За это время сменились две строительные компании, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в сообщил, что в Аксае вот уже два года не могут достроить пожарное депо на четыре авто. По его словам, 11 мая 2021 года отдел строительства Бурлинского района заключил договор с ТОО «Юг Рем Строй Сервис» на сумму 224 миллиона тенге. Депо площадью 687 квадратных метров должны были достроить в январе 2022 года.

– По нашим экспертным оценкам работы сделаны только на 70%. Бригады строителей на месте нет. Объект строят некачественно. К примеру, стяжка и отмостка из водонепроницаемого покрытия залиты некачественно, есть трещины из-за плохого состава бетонной смеси. Из-за того, что неправильно рассчитали размер ворот, образовались зазоры, керамические плитки в некоторых местах фасада здания прикреплены криво. Остаётся под вопросом как принимали акты выполненных работ заказчик, авторский и технический надзоры. Возможно, здесь усматривается коррупционное нарушение, — отметил Бауыржан Ахметжан.

Более того, по данным общественника, по строительству депо 19 апреля заключён ещё один договор с ТОО «Калдыгайта» на 44 миллиона тенге. Срок — 40 дней. Однако заказчик ещё не получил талон о начале строительно-монтажных работ.

– Нам не ясно основание для заключения второго договора, так как на office.sud.kz отсутствует дело о расторжении договора с ТОО «Юг Рем Строй Сервис». Тем более, первый договор на портале ещё не расторгнут, статус «действующий». Вопросов и нарушений закона здесь очень много, — заключил Ахметжан.

Между тем, аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов отметил, что договор с ТОО «Юг Рем Строй Сервис» не продлили и он считается расторгнутым. На сегодня договор снят с исполнения, его статус — «частично исполнен». Причина — ТОО «Юг Рем Строй Сервис» недобросовестно выполнял договорные обязательства, и акимат вынужден был подать иск в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в размере семи миллионов тенге.

– Решением суда от 26 апреля 2023 года наши исковые требования удовлетворены частично, требование о признании недобросовестным участником государственных закупок отказано, требование о взыскании неустойки в размере семи миллионов тенге и государственной пошлины в размере 210 тысяч тенге удовлетворено. Деньги 30 мая поступили в местный бюджет. Учитывая, что подрядчик не в срок завершил объект, а срок действия договора истёк, заказчиком был объявлен конкурс на завершение объекта. По итогам конкурса заключён договор от 19 апреля с победителем ТОО «Қалдығайта». Сумма обязательств – 44 миллиона тенге, — прокомментировали Еркебулан Ихсанов.

Вместе с тем глава района подчеркнул, что уведомление о начале производства строительно-монтажных работ получено 12 июня. Завершить объект аким обещал 24 июля этого года.

