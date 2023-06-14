Медбрат в Алматы перевёл себе с телефона пациента 2 млн тенге

На гаджете пациента не было пароля, чем и воспользовался злоумышленник, передаёт Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

32-летний подозреваемый устроился медбратом в один из медицинских центров. На обман он пошёл сразу.

— Следуя всюду за потерпевшим, медбрат удостоверился, что в телефоне пациента нет пароля. Воспользовавшись удобным моментом, открыл банковское приложение и перевёл со счёта пациента на свой два миллиона тенге. Подозреваемый признал свою вину и подтвердил причастность к совершенному преступлению, — рассказали правоохранители.

Расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.

