Полицейский пришёл на службу незадолго до инцидента, сообщает NUR.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Инцидент произошёл в начале июня. На кадрах опубликованного видео видно, как человек в форме толкает девушку. Она падает, а её подруга спрашивает на английском «что вы делаете?» В пресс-службе департамента полиции Алматы тогда сообщили, что по данному факту начали служебную проверку.

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сообщил, что полицейский понёс наказание.

— На улице Сатпаева есть сеть увеселительных заведений, возле которых водители часто паркуются в два ряда, что приводит к сужению основной магистрали. Поэтому в зависимости от дня недели мы выставляем туда наряд, чтобы не было нарушений ПДД. В тот день там тоже стояла патрульная машина, а ближе к утру вышли граждане дальнего зарубежья. Они увидели машину, видимо, им стало интересно, они хотели сесть внутрь. Одна гражданка даже села в авто, после чего её попросили покинуть салон. Так как она не хотела выходить, сотрудник сел за руль и решил отвезти её в дежурную часть. Вторая женщина в это время начала дергать за дверь. Видимо, сотрудник хотел её отодвинуть, но получилось, что она упала, — сообщил Заппаров.

По словам главы полиции, он уволил провинившегося сотрудника. Полицейский был на службе недолго.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.