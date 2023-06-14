В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров на Карачаганаке.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, отметив ее вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в г. Жанаозен Мангистауской области.