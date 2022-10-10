Оба водителя скончались на месте. Два грузовика столкнулись на дороге Актобе - Оренбург Фото: МВД РК ДТП произошло в обед девятого октября. На 67-м километре дороги Актобе - Оренбург столкнулись два грузовика.
- 47-летний водитель Shacman, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Shacman под управлением 35-летнего жителя города, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана.
В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.