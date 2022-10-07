о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере;

о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения;

о применяемых методах анализа.

Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты) и Институт общественной политики партии AMANAT подали в ЦИК уведомления о проведении опросов общественного мнения. В Центризбиркоме напомнили, что в уведомлении от организаций указываются сведения:Публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований в сети не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.