Полуторагодовалый мальчик из села Серебряково поступил с ожогом тела еще 22 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Полуторагодовалый мальчик, играя с детьми, нырнул в ведро с кипятком. После чего был доставлен в больницу с ожогами 63% тела. Как рассказала комбустиолог детской многопрофильной больницы Гульнар ЕЛЯЕВА, мальчик пошел на поправку. - Ему предстоит еще долгий путь реабилитации - в течение трех лет. Ожог быстро не проходит. Рубцы могут грубеть и расти на протяжении двух лет. На сегодняшний день стоит вопрос о проведении операции. Если состояние будет улучшаться, то, возможно, обойдемся и без операции, - сказала Гульнар ЕЛЯЕВА.   По словам Гульнар ЕЛЯЕВОЙ, каждый день в больницу с разными ожогами поступают дети. В основную зону риска входят дети до 5 лет. Но госпитализируют только тех, у кого глубокие и обширные ожоги, и маленьких детей, у которых ожог составляет 5% и более. - Дети, которые только начинают ползать, уже подвержены ожогам. В нашей практике наблюдаются случаи и химических ожогов. Только в марте 2017 года было зафиксировано 3 случая. Родителям важно помнить, что в таких случаях нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь, давать ребенку очень много жидкости для пить и попытаться вызвать рвотный рефлекс, - пояснила врач. Самые тяжелые случаи - это химические ожоги пищевода. В одном из случаев, ребенок выпил автошампунь, а во втором - средство для чистки казанов. Такие ожоги вызывают образование рубцов на пищеводе и его сужение. Ребенок просто не может принимать пищу, у него частая рвота. С начала 2017 года зафиксировано 4 случая термических ожогов. - Для ребенка получить такую травму - это очень тяжело. Каждое касание к обожженному телу вызывает невыносимую боль. Дети в таком состоянии очень плаксивы, - говорит комбустиолог. - Мы не устаем повторять, что родители должны быть очень внимательны к своим маленьким детям. Не оставлять ничего горячего на полу, на столе, газовой плите, убирать все моющие средства в зону недоступности ребенка, закрывать всегда розетки заглушками. Напомним, в прошлом году полуторагодовалая девочка опрокинула на себя таз с  горячим бульоном. Ожог тела составил 50%. Ее выписали из больницы 13 декабря 2016 года. - Повторно они еще не приезжали на осмотр. В том случае радует, что мы выходили девочку без операции, - отметила врач. Кристина КОБИНА