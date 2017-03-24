Канат ТОСЕКБАЕВ назначен руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области на конкурсной основе и по согласованию с Министерством здравоохранения РК, сообщили в пресс-службе акима области. Ему 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировка в рамках программы «Болашак». Магистр Общественного здравоохранения. Начал трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи. В 2008-2009 годах был советником Председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» в Астане, далее работал ведущим специалистом отдела АО «Медицинский университет Астана», в 2010-2013 годах был главврачом ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи» в Астане, позже руководил санаторием «Алматы». С 2015 года - главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница» в Алматы. - Глава государства поставил перед нами конкретные задачи. В прошлом году в области производился капитальный ремонт 215 социальных объектов, половина из них объекты здравоохранения. Также были проведены работы по обновлению медицинских пунктов и больниц в районах. Открылась городская больница. Приобрели специальный транспорт и оборудование для станций скорой помощи и населенных пунктов. В этом году будут продолжены эти работы в городе и районах, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.