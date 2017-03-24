В Актау 62-летний мужчина фотографировал внучку и выкладывал фото на порносайтах. Подозреваемый задержан и водворен в

изолятор временного содержания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД"

.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. - В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних). Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау. По словам жительницы Актау, знакомой с семьей, мужчина увлекался фотографией, он выкладывал фото интимного характера своей внучки на порносайтах. - Его задержали на работе. Мужчина работал охранником в одном из торговых центров Актау, - рассказала знакомая семьи пострадавшей девочки. В Актау это не первый случай. Напомним, что в феврале нынешнего года задержали мужчину по подозрению в развращении малолетней племянницы. В начале марта в Мангистау вынесли приговор 69-летнему водителю школьного автобуса за развращение ученицы. Водителя приговорили в 5 годам лишения свободы.