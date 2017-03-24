- Маленькая сумма для вас - это большая помощь для наших подопечных! Важна любая сумма! - призывают помочь неравнодушных граждан активисты группы "Право на жизнь". Волонтеры группы занимаются поиском хозяев для бездомных животных, а также реабилитацией брошенных четвероногих. Паблики группы открыты в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram.- Нам небезралична судьба беспризорников, подкидышей, брошенных домашних животных, оказавшихся на улицах нашего города. Кого-то из них мы подобрали сами, кто-то оказался у нас по просьбе докторов ветеринарных клиник, кого-то мы взяли под совместную опеку с неравнодушными людьми. Ведь мы не получаем госфинансирования, и приют живёт исключительно благодаря помощи неравнодушных людей, - рассказывают волонтеры.Волонтёры мечтают об открытии своего приюта, где будут содержаться бездомные животные до того момента, пока им не подберут хозяев. В связи с этим, группа "Право на жизнь" объявила сбор средств для покупки земельного участка в собственность под обустройства приюта.- Во многих городах нашей страны уже есть свои приюты для животных, однако в нашем городе животные по-прежнему содержатся на передержках! - сетуют волонтеры.

Помочь в сборе средств можно, пройдя по ссылке