Благотворительная акция по сбору средств стартовала на одном из рекламных сайтов, а также в социальных сетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". FB_IMG_1490356193448 - Маленькая сумма для вас - это большая помощь для наших подопечных! Важна любая сумма! - призывают помочь неравнодушных граждан активисты группы "Право на жизнь". Волонтеры группы занимаются поиском хозяев для бездомных животных, а также реабилитацией брошенных четвероногих. Паблики группы открыты в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram. FB_IMG_1490356216211 - Нам небезралична судьба беспризорников, подкидышей, брошенных домашних животных, оказавшихся на улицах нашего города. Кого-то из них мы подобрали сами, кто-то оказался у нас по просьбе докторов ветеринарных клиник, кого-то мы взяли под совместную опеку с неравнодушными людьми. Ведь мы не получаем госфинансирования, и приют живёт исключительно благодаря помощи неравнодушных людей, - рассказывают волонтеры. FB_IMG_1490356212417 Волонтёры мечтают об открытии своего приюта, где будут содержаться бездомные животные до того момента, пока им не подберут хозяев. В связи с этим, группа "Право на жизнь" объявила сбор средств для покупки земельного участка в собственность под обустройства приюта. FB_IMG_1490356128258 - Во многих городах нашей страны уже есть свои приюты для животных, однако в нашем городе животные по-прежнему содержатся на передержках! - сетуют волонтеры.

FB_IMG_1490356149123

Помочь в сборе средств можно, пройдя по ссылке. Камилла МАЛИК Фото из группы "Право на жизнь"