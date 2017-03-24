Преступление с особой жестокостью было совершено еще 22 января 1996 года. Тогда под нож убийцы попала 30-летняя женщина и ее 17-летний брат, которые были изуродованы в собственном доме. Бедолаг пытали, насиловали, а потом убили. Все это происходило в селе Каратаусай Мартукского района Актюбинской области. Кроме того, из дома пропала шестилетняя дочь потерпевшей. Тогда следственно-оперативный отдел ДВД Актюбинской области работал в усиленном режиме, чтобы найти убийцу. Свидетели были опрошены, улики собраны, но преступник пойман не был. Тогда следствие опиралось на двух основных свидетелей. Это мужчины, которые занимались частным извозом. Один из них подвозил 17-летнего пострадавшего с неким мужчиной из поселка Мартук в Каратаусай буквально накануне убийства. Второй – этого того же мужчину вез на следующий день после убийства. Он ехал с малолетней девочкой. Как объяснили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, найти нить, которая вывела на преступника, удалось лишь несколько лет назад. И то благодаря совместной работе оперативников сразу из нескольких стран СНГ. Оказалось, что на территории России и Украины случались аналогичные по почерку убийства. В январе 1996 года в с. Новохмелевое Тамбовской области было убито сразу шесть человек. Среди них была похищенная из Актюбинской области 6-летняя девочка. А в феврале 1996 года в Курской области изверг искалечил еще двух. Они тоже не были раскрыты. Выяснилось, что все эти жестокие преступления, в том числе и в Актюбинской области – дело рук одно и того же человека. Серийным сексуальным маньяком оказался гражданин Украины, 1961 года рождения. И он давно отбывает срок исправительной колонии Хмельницкой области за одно аналогичное убийство. «В результате совместной работы полиции и правоохранительных органов СНГ было установлено, что все 3 указанных серийных убийства на сексуальной почве были совершены гр-ном Украины, - уточняют в ДВД. - По фотографиям свидетели-таксисты из Актюбинской области опознали его, как лицо, которое они подвозили накануне и после убийства в с. Каратаусай». На Украину был командирован старший следователь по особо важным делам ДВД Актюбинской области. Он допросил подозреваемого и взял у него биологические образцы, по которым была назначена и проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Ее заключение неоспоримо: сперма, изъятая в трупах убитых в 1996 году в п. Каратаусай принадлежит подозреваемому отбывающему наказание на Украине. После оформления процедурных вопросов согласно Минской Конвенции, уголовное дело через Генеральную прокуратуру РК направлено в Украину для его уголовного преследования и предания суду.