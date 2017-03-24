Как сообщил заместитель директора по учебно-воспитательной работе Михаил ГОРЛОВ, ограбили колледж ночью. На тот момент в здании должно быть два охранника. - Воры проникли в здание, разбив окно в зимнем саду, после чего вскрыли двери в бухгалтерской и вынесли стену в директорский кабинет. Воры успели похитить один из четырех ноутбуков в бухгалтерии, жесткий диск от видеокамеры и вскрыли сейф. Также сейф вскрыли и в директорской, но однако там ничего ценного не оказалось. Ноутбук со стола директора они брать тоже не стали, - сказал Михаил ГОРЛОВ. Факт ограбления подтвердили в ДВД ЗКО.