Оренбургский институт вернул 1,5 млн тенге за невыполненные работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Адвокат главного археолога ЗКО Мурата СДЫКОВА Абзал КУСПАН заявил на очередном судебном процессе о том, что часть денег, которая указана в обвинительном акте, была возвращена в бюджет. - 1 млн 520 тысяч тенге были перечислены в Оренбургский институт степи за выполнение экспертиз по археологическим находкам, которые раскопали в 2016 году. Сейчас их вернули обратно, так как работы не были выполнены, - отметил адвокат подсудимого. Напомним, Мурату СДЫКОВУ предъявлено обвинение по статье 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Стоит отметить, что сначала археолога подозревали в хищении 7 млн тенге.