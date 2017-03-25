Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла вчера, 24 марта, около 22 часов вечера в Казталовском районе ЗКО. - Двое местных жителей выехали в степь искать скот и, видимо, не сориентировались, и машина упала в воду старой разрушенной дамбы. Выбраться они не смогли, - рассказал по телефонуМежду тем, как рассказали в полиции, погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.