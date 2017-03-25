kg4RLgIB8Xs Теперь тот участок земли постоянно проседает под ассенизаторскими машинами, а восстанавливать дорогу подрядная организация не торопится. Сегодня, 25 марта, возмущенные жители собрались на дороге и высказали свое недовольство. Как рассказывают местные жители, к их домам ведет всего одна дорога, которая на сегодняшний день находиться в ужасном состоянии.- Проблема в том, что там меняли канализационные сети, и теперь участок дороги, под которой эти сети проложены, садится. Поспособствовало этому бесконечная езда ассенизаторских машин, которые вывозят нечистоты по этой дороге. В день тут проезжает более 50-ти машин, - рассказывает местный житель по имени Нуртас. - Как быть нам, если вдруг кому-то станет плохо? Невозможно выбраться в больницу на низкой легковой машине. Жители говорят, что за весенний период всего один раз подрядная организация засыпала щебнем этот участок дороги, но этого хватило всего лишь на неделю. - Разворотили все вокруг, а как же теперь ходить нашим детям в школу, даже тропинки не оставили, - жалуются люди. - Еще одна из острых проблем - это машины, которые везут отходы. Они, видимо, до конца не закрывают краны в своих бочках, и фекалии льются на проезжую часть вблизи жилых домов, а потом местные жители всем этим дышат. Между тем, как сообщил представитель подрядной организации "Уральск Строй Инвест", в этом месте проложена канализационная труба на глубине 8 метров. - Начали реконструировать этот участок канализации 1 июля 2016 года, закончили в декабре, были морозы и такой проблемы не возникало, потому что земля не проседала так, как весной. Проседать еще будет какое-то время. А мы будем продолжать утрамбовывать и засыпать щебнем этот участок дороги. Потом уже положим асфальт, - пояснил представитель подрядной организации "Уральск Строй Инвест". По его словам, одна из причин такого быстрого проседания земли, это многократные проезды тяжелых машин. Как рассказал директор «Батыс су арнасы» Есенжан ШУНАЕВ, ежедневно по этой дороге проезжает порядка 65 машин. - Построена новая станция КНС-26, нечистоты перекачиваются на КНС-29, а потом на очистную станцию. Подрядная организация дала гарантийный срок - 10 лет, так что проблемы, которые будут возникать, исключим. Уже сегодня все будет исправлено и дорогу утрамбуют щебнем, - отметил Есенжан ШУНАЕВ. Стоит отметить, что уже через час после собрания местных жителей, дорога на "СМП" была засыпана щебнем.