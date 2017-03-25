ДТП произошло сегодня, 17 ноября, около 20.00 на перекрестке улиц С.Тюленина и Шолохова, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». kamaz4 По словам водителя «КамАЗа», он ехал на разрешающий свет светофора по ул. Шолохова в сторону района Омеги и просто не заметил стоявшего на дороге человека. К счастью, пострадавший остался жив. Его забрала карета скорой помощи. На месте ДТП работают дознаватели. kamaz2 kamaz3 kamaz Фото Медета МЕДРЕСОВА