Фото с сайта kp.ru Теракт в Чеченской республике произошел в ночь на 24 марта. Шесть вооруженных бандитов атаковали военный городок в станице Наурская. Радикалы планировали захватить оружие в части и организовать теракты в Чечне. Во время перестрелки все боевики были уничтожены. Под пули попали и шесть военнослужащих Росгвардии. Среди них был и уроженец Актюбинской области 36-летний старший сержант Анатолий ЕРМОЛАЕВ. В части его назначили начальником радиоузла. Еще один погибший – 27-летний Дмитрий ГУРАТ, тоже уроженец Казахстана, Карагандинской области. Он работал водителем. Остальные убитые: 32-летний начальник взвода, младший сержант Ильдус КУЧУКБАЕВ (г. Пермь), старший сержант Амин АЛИЕВ (уроженец Кабардино-Балкарии), 27-летний рядовой Арсен РАМАЗАНОВ (Дагестан) и 25-летний ефрейтор Заурбек АКБИЕВ (Кизляр). Руководство Росгвардии намерено посмертно наградить всех павших во время боя бойцов.Что касается террористов, то их личности установлены тоже. Все они были уроженцами Российской Федерации. В том числе Чечни. Их возраст от 22 до 27 лет. Радикалы были приверженцами идеологии "Исламского государства", которое уже взяло на себя ответственность за теракт в станице Наурской. Кроме того, сообщается, что в этом бою были ранены трое военнослужащих, среди которых был казахстанец - 40-летний майор ЕвгенийС ранениемв тяжелом состоянии он находится в реанимации. Раненые находятся в военном госпитале в Грозном.