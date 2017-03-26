Уроженец Актобе, сержант Анатолий ЕРМОЛАЕВ стал жертвой приверженцев террористической группировки "Исламское государство", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на российские СМИ. wx10802 Фото с сайта kp.ru Теракт в Чеченской республике произошел в ночь на 24 марта. Шесть вооруженных бандитов атаковали военный городок в станице Наурская. Радикалы планировали захватить оружие в части и организовать теракты в Чечне. Во время перестрелки все боевики были уничтожены. Под пули попали и шесть военнослужащих Росгвардии. Среди них был и уроженец Актюбинской области 36-летний старший сержант Анатолий ЕРМОЛАЕВ. В части его назначили начальником радиоузла. Еще один погибший – 27-летний Дмитрий ГУРАТ, тоже уроженец Казахстана, Карагандинской области. Он работал водителем. Остальные убитые: 32-летний начальник взвода, младший сержант Ильдус КУЧУКБАЕВ (г. Пермь), старший сержант Амин АЛИЕВ (уроженец Кабардино-Балкарии), 27-летний рядовой Арсен РАМАЗАНОВ (Дагестан) и 25-летний ефрейтор Заурбек АКБИЕВ (Кизляр). Руководство Росгвардии намерено посмертно наградить всех павших во время боя бойцов. 216 Что касается террористов, то их личности установлены тоже. Все они были уроженцами Российской Федерации. В том числе Чечни. Их возраст от 22 до 27 лет. Радикалы были приверженцами идеологии "Исламского государства", которое уже взяло на себя ответственность за теракт в станице Наурской. Кроме того, сообщается, что в этом бою были ранены трое военнослужащих, среди которых был казахстанец - 40-летний майор Евгений САВИНОВ. С ранением головы в тяжелом состоянии он находится в реанимации. Раненые находятся в военном госпитале в Грозном. Мария КРАВЦ