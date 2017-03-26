Жители микрорайона ПДП-2 рассказали, что вот уже который день в буквальном смысле тонут в грязи. - Мы не можем проехать к собственному дому на машинах, - возмущенно говорит житель микрорайона Азамат. - Транспорт оставляем на старой конечной остановке автобуса, а оттуда по лужам и грязи приходится идти к дому. Детей берем на руки и несем на себе. Почему-то воду никто не откачивает.Некоторые вынуждены бросать свои авто прямо посреди луж. Стоит отметить, что и общественный транспорт также не заезжает в микрорайон. Автобус просто не может проехать по грязи. - А если в поселке что-то случится? Ведь ни машина скорой помощи, ни пожарные просто не проедут, - говорят жители ПДП-2. Теплая погода в Уральске установилась совсем недавно, а 25 марта практически весь день и в ночь шел дождь. Напомним, еще в середине марта водители маршрута №7, который ездит в ПДП-2, отказались заезжать в микрорайон в связи с отсутствием дорог.