Жители микрорайона ПДП-2 не могут проехать к своим домам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 905eb543-9d07-4ea6-a25c-7534cb88e4cd Жители микрорайона ПДП-2 рассказали, что вот уже который день в буквальном смысле тонут в грязи. - Мы не можем проехать к собственному дому на машинах, - возмущенно говорит житель микрорайона Азамат. - Транспорт оставляем на старой конечной остановке автобуса, а оттуда по лужам и грязи приходится идти к дому. Детей берем на руки и несем на себе. Почему-то воду никто не откачивает. d8fdd631-e4b7-4bd9-858c-050497927436 Некоторые вынуждены бросать свои авто прямо посреди луж. Стоит отметить, что и общественный транспорт также не заезжает в микрорайон. Автобус просто не может проехать по грязи. - А если в поселке что-то случится? Ведь ни машина скорой помощи, ни пожарные просто не проедут, - говорят жители ПДП-2. Теплая погода в Уральске установилась совсем недавно, а 25 марта практически весь день и в ночь шел дождь. Напомним, еще в середине марта водители маршрута №7, который ездит в ПДП-2, отказались заезжать в микрорайон в связи с отсутствием дорог. b4c7c147-5a6b-4c5c-81c8-a233ec7a5137 9d13a51d-fe76-453a-bbe2-c820b7bf74eb 1ebe6dd6-088d-4031-a8d6-e53fbf18affc 8d753d86-df71-404d-81d7-b0afc731072a 2dac42d5-aeea-4dae-8d99-8bcc29940a1d Фото жителей микрорайона