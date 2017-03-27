Фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ встретился с руководителями крестьянских хозяйств региона, которые рассказали о своих проблемах. - Вы сделали один шаг в сторону бизнеса, мы сделаем два шага навстречу вам и окажем всяческую поддержку. Теперь я буду каждую неделю лично принимать граждан, которые хотят начать своё дело и начать бизнес, - завил глава региона предпринимателям-новичкам в сфере сельского хозяйства.