Обнаруженные дефекты говорят о том, что путепровод в любое время мог рухнуть. Реконструкция моста началась в начале марта, на сегодняшний день уже почти половину путепровода демонтировали. 17 единиц техники и 48 человек работают на объекте от рассвета и до заката, чтобы сдать его в срок. Этот мост был построен в 1965 году, с момента его начала эксплуатации на нем ни разу не проводился ремонт. Вследствие чего, мост постепенно перестал отвечать современным требованиям безопасности. - При демонтажных работах было выявлено, что идет интенсивное разрушение бетонных частей опор моста. Мы убеждаемся в том, что своевременно были приняты меры по ремонту данного путепровода. Если бы затягивали с ремонтом, могло бы произойти разрушение, - говорит заместитель руководителя отдела ПТ и АД г. Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ. Также при демонтаже стало ясно, что перильные ограждения, предназначенные для безопасного движения пешеходов, прогнили. Ранее ширина путепровода составляла 8 метров, после реконструкции она увеличится на 6 метров, длина его составит почти 600 метров. В каждом направлении будет по две полосы движения, что позволит избежать заторов, а главное, мост будет соответствовать всем современным требованиям. - На данный момент ведутся работы по демонтажу подъездных путей и устаревших балок. Демонтаж левосторонней части до железной дороги мы хотим закончить к 1 апреля. Не будем загадывать, у нас 24 месяца, но не в ущерб качеству мы хотим сократить сроки строительства, - рассказал заместитель директора ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД» Тулеген КАРАГОЙШИН. Как заявили подрядчики, при строительстве моста будут полностью использовать казахстанские материалы. Общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд тенге.