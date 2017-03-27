Проведите простой тест, чтобы определить, насколько вы нуждаетесь в очищении кишечника: 1. Вы часто испытываете головную боль? 2. У вас бывают темные круги под глазами? 3. У вас иногда чешутся и болят уши, из них выделяется жидкость или вы слышите звон? 4. У вас бывает зуд, покраснения и дискомфорт век? 5. У вас часто бывает заложенность носа, насморк, покашливание? 6. Вы страдаете от угрей или сыпи на коже? 7. Вы много потеете, и тело распространяет неприятный запах? 8. У вас возникают боли в суставах и мышцах? 9. У вас замедленный обмен веществ, вам трудно сбрасывать или набирать вес? 10. У вас частые позывы к мочеиспусканию 11. У вас частые запоры? 12. Вы часто страдаете от тошноты или рвоты? 13. У вас часто пучит живот, бывает газообразование? 14. У вас есть неприятный привкус во рту или цвет языка серый, белесый, коричневый и др.? 15. У вас часто сохнут или трескаются губы? 16. Вы сильно реагируете на алкоголь, особенно на следующий день? Результаты теста: Если вы ответили положительно на 7 И БОЛЕЕ ВОПРОСОВ, вам определенно нужно заняться очищением кишечника; Если вы ответили положительно на 4–7 ВОПРОСОВ, у вас проявляются признаки первичной зашлакованности организма, пора начать контролировать свой рацион, ограничить себя в потреблении вредных продуктов; Если вы положительно ответили менее, чем на 4 вопроса, у вас, скорее всего, нет проблем с зашлакованностью, просто занимайтесь профилактикой.

От того, как работает наш кишечник, зависит, насколько обильно наши клетки получают все важнейшие питательные вещества, и насколько долго наш организм будет молодым и здоровым. Печень и почки в нашем организме являются фильтрами, и потому они первыми вступают в неравную борьбу со всеми этими ядами. Зашлаковываясь, они перестают справляться со своими задачами и утрачивают способность очищать кровь, так как сами нуждаются в очистке. И тогда с кровью вся грязь разносится по всему организму с помощью системы кровеносных сосудов, что провоцирует развитие заболеваний кровеносной и сердечно—сосудистой систем. А это будущие гипертония, атеросклероз, инсульты, инфаркты. Мозг насыщается ядами и токсинами, падает зрение, ухудшается слух и память. Дальше токсины несутся к суставам и тканям, зарождая такие заболевания, как артрит, остеохондроз, радикулит, полиартрит.Согласно подсчетам ученых, на протяжении всей жизни кишечник пропускает через себя около 100 тонн пищи и почти 40 тысяч литров различных жидкостей. За это время орган буквально обрастает токсичными отходами, которые постепенно твердеют и превращаются в так называемые каловые камни. Новообразования не только отравляют кровь, но и заметно понижают защитные силы организма. Главным фактором развития множества системных заболеваний является именно интоксикация кишечника. Поэтому для большинства людей, как больных, так и здоровых, крайне необходимой является очистка внутренней среды организма, как в лечебных, так и профилактических целях. Многие люди уже осознали необходимость чистки кишечника, но до сих пор пользуются не слишком эффективными методами. Клизмы очищают только первые 40–50 см толстой кишки, а аппаратное промывание — дорогостоящая и не самая безопасная процедура. Популярное в народе очищение льняной мукой тоже нельзя назвать на 100% эффективным и полезным методом. Для полной очистки кишечника этот метод не совсем пригоден, так как льняная мука относится к так называемой «растворимой» клетчатке. То есть она выделяет слизь, поглощая токсины, но шлаки, остающиеся на стенках кишечника, она вывести не в состоянии в силу своей мягкой структуры. Для этого нужна еще и грубая, «нерастворимая клетчатка». Так же при этом методе из организма выводятся и полезные вещества (витамины и микроэлементы), особенно кальций, которые нужно потом восполнять.Специалистами НИИ диетологии совместно с испанскими диетологами, согласно рекомендациям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) была разработана новая формула состава для полной, комплексной очистки кишечника. В средствах нового поколения присутствует как «растворимая», так и «нерастворимая» клетчатки. Также в обязательном порядке в состав вводятся витамины и микроэлементы, так как во время чистки кишечника многие полезные вещества выводятся вместе с клетчаткой. Плодом совместного сотрудничества стало средство для комплексной очистки кишечника —"Доктор Карен«, которое по своей эффективности в несколько раз превышает ныне существующие средства. Не зря его называют «супер метлой» для кишечника. В 2016 году началось производство средства «Доктор Карен» в России, и буквально в течение нескольких месяцев стало популярно не только в России, но и в странах СНГ. Средство «Доктор Карен» уничтожает гнилостные скопления в 2 этапа. Сначала «мягкая» клетчатка аккуратно удаляет слизь и жидкие токсины, а затем уже «твердая» вычищает шлаки и камни. При этом средство не нарушает микрофлору кишечника, а, наоборот, обновляет ее за счет входящих в состав витаминов и микроэлементов. Всего за три недели в результате очищения вы получаете улучшение своего самочувствия, омоложение кожи и всего организма и способность больше радоваться жизни! Некоторые улучшения вы заметите моментально, а вот другие будут проявлять себя постепенно, проявляясь через какое—то время после чистки.

«Чистый кишечник — хороший иммунитет». И действительно, если внутри чисто, если там не залеживаются отходы, то мы чувствуем себя полными сил и к нам не прицепляются никакие болячки.

— В течение четырёх лет я боролась с проблемной кожей (воспаления, угри, фурункулы) — ходила к косметологу, делала прижигания жидким азотом и даже переливание крови, но всё было напрасно, я разочаровывалась. И однажды я узнала, что причину всех проблем с кожей нужно искать в пищеварительной системе, а именно в кишечнике. Как оказалось, переболев в детстве желтухой (гепатитом А) ,у меня нарушилось пищеварение, и это привело к длительным запорам. Все токсические вещества проникали в кровь и в виде воспалительных процессов проявлялись на коже. И это несмотря на то, что мне было всего 17 лет. Начала очищать кишечник средством "Др.Карен«— и результат налицо! Так что теперь я всем советую искать причину заболеваний в кишечнике! А еще лучше для профилактики периодически очищать его! Кстати, заодно сбросила 2 килограмма. — Светлана,Благовещенск, 25 лет

— Пробовала делать клизмы — не понравилось. Очень дискомфортные ощущения после них. Что касается слабительных средств, пробовала, но это непредсказуемо. Сейчас пользуюсь средством «Др.Карен» раз в 3 месяца. По сравнению со слабительными это просто сказка, главное, первые 5 дней, а потом привыкаешь. Не было страшных бурлений в кишках, живот не «крутило». Плюс ко всему оно не нарушает состав микрофлоры и, значит, потом не надо прибегать к помощи препаратов, которые ее восстанавливают. А эффективность очищения, кстати, очень хорошо наблюдать по состоянию кожи лица! Шлаки и прочие гадости вышли — лицо стало чище. Екатерина, Челябинск, 29 лет

— Начала принимать средство «Др.Карен» и через 5 дней начала ходить в туалет сама, до этого 8 лет каждый божий вечер я пила таблетки сенаде, если не выпью — не схожу, и вот это средство — просто спасение для меня. Знакомые сказали, что я посвежела, кожа стала менее морщинистая, холестерин пропал, энергия появилась, да, когда видишь какие—то положительные изменения, то само по себе улучшается настроение! НАЧИНАЙТЕ КУШАТЬ ЭТОТ КРУТОЙ ПРОДУКТ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! Камила, 59 лет, Альметьевск

— В моем возрасте невольно задумываешься не только о стройности фигуры, но и о поддержании здоровья. Узнала про «Др. Карен», решила попробовать. Делала это исключительно для того, чтобы очистить кишечник от вредных веществ, и насытить организм витаминами и полезными микроэлементами. Результат начал меня радовать на второй неделе применения. Первое, что я заметила — это состояние ногтей. Они стали крепче и перестали слоиться. Стала замечать, что перестали выпадать волосы, да и легкость какая—то в теле появилась. Окружающие заметили здоровый цвет лица. После месяца приема заметила, что похудела на 4 кг. Мария Сергеевна, 63 года, Челябинск.

