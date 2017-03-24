Айымгуль ТРЖАНОВУ сняли с должности акима города Аксай из-за административного взыскания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Педагоги, депутаты, чиновники и простые неравнодушные люди подписались под письмом, которое отправили генеральному прокурору с просьбой разобраться в вопросе снятия Тржановой с поста акима. Как рассказала депутат Бурлинского районного маслихата, директор СОШ №3 г.Аксай Надежда ШИГАНАКОВА, письмо отправлено было в декабре 2016 года, ответ на него пришел в конце января. - В ответе было написано, что этим вопросом не должна заниматься генеральная прокуратура, необходимо обратиться в органы по месту жительства. Мы обратились в нужные инстанции. Мы намерены довести это дело до конца. Айымгуль ТРЖАНОВА сейчас находится дома, из райОО она ушла, - отметила Надежда ШИГАНАКОВА. - У нас недавно были выборы нового акима и голоса разделились - 5 на 5. Теперь в апреле будет еще одно голосование. Думаем, к этому моменту уже Айымгуль ТРЖАНОВА сможет выдвинуть свою кандидатуру. Напомним, пресс-служба прокуратуры ЗКО сообщила о том, что акима г.Аксай Айымгуль ТРЖАНОВУ отстранили от занимаемой должности. После прокурорской проверки выяснилось, что в марте 2015 года Тржанова, занимая должность руководителя отдела образования Бурлинского района ЗКО, привлекалась к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений по статье 535 КоАп РК - "Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов". Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 792 тысячи тенге. После чего общественники обратились к генпрокурору с письмом.  