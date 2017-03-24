По словам комбустиолога детской многопрофильной больницы Гульнар ЕЛЯЕВОЙ, такой случай в Уральске в этом году произошел впервые. - Мальчик поступил еще 17 марта, с глубоким ожогом ладони. Ожог составил 2-3%. Током его ударило при зарядке мобильного телефона. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Из больницы он выписан, - сказала Гульнар ЕЛЯЕВА. Специалист по ожогам детской многопрофильной больницы предупреждает, что нельзя класть с собой рядом телефоны, которые стоят на зарядке. - Ожоги электроприборами часто встречаются в нашей практике. А дети, получившие термические, химические или же электрические ожоги поступают в больницу ежедневно, - отметила Гульнар ЕЛЯЕВА.