Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, попрошайкой оказалась жительницей села Таскала Таскалинского района.

-Таскалинский районный суд привлек сельчанку по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Женщина с целью попрошайничества назойливо приставала к прохожим, просила у них деньги. За это правонарушение суд подверг женщину административному взысканию в виде штрафа в размере 10 МРП (22 690 тенге), - сообщили в пресс-службе областного суда.