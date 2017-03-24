Жительницу ЗКО, просившую милостыню, оштрафовали за приставание к прохожим
За приставания ей придется заплатить штраф в размере 23 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе областного суда, попрошайкой оказалась жительницей села Таскала Таскалинского района.
-Таскалинский районный суд привлек сельчанку по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Женщина с целью попрошайничества назойливо приставала к прохожим, просила у них деньги. За это правонарушение суд подверг женщину административному взысканию в виде штрафа в размере 10 МРП (22 690 тенге), - сообщили в пресс-службе областного суда.
Постановление суда не вступило в законную силу.
