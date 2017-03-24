Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге в службе центральных коммуникаций журналисты подняли вопрос, который уже многие годы волнует уральцев. Дело в том, что общественные туалеты в городе напрочь отсутствуют. Уборные есть только в парке культуры и отдыха. Руководитель отдела архитектуры города Темирболат ШАКИРЖАНОВ заявил, что установка общественных туалетов есть в планах, необходимо лишь определить места. - Еще одной проблемой становится подведение инженерных сетей, а точнее центральной канализации. К примеру, на новой площади канализация отсутствует, сети проходят далеко от нее. В генплане площади изначально не предусматривался туалет, поэтому сейчас мы будем продумывать этот вопрос, - отметил Темирболат ШАКИРЖАНОВ.