Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ Мираса МУЛКАЯ, первый субботник организован для предпринимателей. - В эту субботу, 25 марта, все организации и субъекты бизнеса будут убирать свою прилегающую территорию. Мы предупредили все КСК, предприятия и предпринимателей об уборке. Следующие общегородские субботники пройдут 1, 15 и 29 апреля, - отметил Мирас МУЛКАЙ. Также Мирас МУЛКАЙ рассказал, что в городе уже началась уборка мусора силами ТОО "Жайык таза кала". - В городе арычная система составляет 30 километров, из них 21 км рабочие уже очистили от снега и мусора. Ежедневно дворники ТОО "Жайык таза кала" собирают мусор, который жители города выбрасывают на остановках, тротуарах и дорогах, - пояснил заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ.