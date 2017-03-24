Первый субботник в Уральске пройдет 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ Мираса МУЛКАЯ, первый субботник организован для предпринимателей. - В эту субботу, 25 марта, все организации и субъекты бизнеса будут убирать свою прилегающую территорию. Мы предупредили все КСК, предприятия и предпринимателей об уборке. Следующие общегородские субботники пройдут 1, 15 и 29 апреля, - отметил Мирас МУЛКАЙ. Также Мирас МУЛКАЙ рассказал, что в городе уже началась уборка мусора силами ТОО "Жайык таза кала". - В городе арычная система составляет 30 километров, из них 21 км рабочие уже очистили от снега и мусора. Ежедневно дворники ТОО "Жайык таза кала" собирают мусор, который жители города выбрасывают на остановках, тротуарах и дорогах, - пояснил заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ.