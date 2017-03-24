Иллюстративное фото с сайта smolemskayagazeta.ru Об этом сообщила директор городского Центра занятости Гульнара КУСПАНОВА во время визита в регион министра труда и социальной защиты населения. - Перед внедрением обязательного медицинского страхования в Казахстане, которое произойдет с 1 января 2018 года, мы создали специальные мобильные группы. Туда вошли участковые полицейские, специалисты центра занятости, участковые медсестры, сотрудники отдела образования, а также специалисты всех отделов акимата, - сообщила Гульнар КУСПАНОВА. Город разделен на 15 участков. С 1 апреля мобильные группы начнут поквартирный обход населения, в ходе которого будет вестись учет количества членов семей и общий уровень дохода. Специалисты намерены составить реальную картину о количестве социально-уязвимых семей и определить число безработных в городе. - Если обнаружится, что прожиточный уровень той или иной семьи ниже черты бедности, будем рассматривать вопрос о выделении социальной помощи, безработным будем оказывать содействие в трудоустройстве, - рассказала Гульнар КУСПАНОВА. Специалисты центра занятости проводят разъяснительную работу в ЦОНах для того, чтобы среди населения не возникло непонимания во время переписи.