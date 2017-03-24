В 2017 году на субботниках планируется посадить около 10 тысяч деревьев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ, в городе уже началась посадка деревьев. - В районе детской областной больницы посадили деревья на этой неделе. Саженцы планируем высадить в скверах, на аллеях, на новой площади. Остальные места будут определены дополнительно. Мы планируем посадить несколько видов деревьев, хвойные породы будут обязательно, - пояснил Мирас МУЛКАЙ. - Кроме того, на улицах города будут разбиты цветники. В 2016 году в городе было посажено более 6 тысяч деревьев, из них почти 90% прижились.