В 2017 году на субботниках планируется посадить около 10 тысяч деревьев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ" Как рассказал заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ, в городе уже началась посадка деревьев. - В районе детской областной больницы посадили деревья на этой неделе. Саженцы планируем высадить в скверах, на аллеях, на новой площади. Остальные места будут определены дополнительно. Мы планируем посадить несколько видов деревьев, хвойные породы будут обязательно, - пояснил Мирас МУЛКАЙ. - Кроме того, на улицах города будут разбиты цветники. В 2016 году в городе было посажено более 6 тысяч деревьев, из них почти 90% прижились.